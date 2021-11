Anoressia, Fabiana ne è uscita da cinque anni: “Ero 27 chili, ora ho ripreso in mano la vita”



Adesso ha 22 anni, ma quando si è ammalata di anoressia nervosa ne aveva solo 14. Genitori litigiosi che si separano, un clima familiare non perfetto e l’adolescenza, un mix che ha condotto Fabiana in quello che lei definisce un “inferno”. “Pesavo sempre di meno, mi dicevo che se ero arrivata a 40 chili potevo arrivare a 35, poi a 30, fino a quando non potevo più muovere il braccio sinistro, non potevo più tenere su il collo e non riuscivo a camminare, il mio psicologo mi ha fatto ricoverare e questo mi ha salvato la vita”.

Continua a leggere



Adesso ha 22 anni, ma quando si è ammalata di anoressia nervosa ne aveva solo 14. Genitori litigiosi che si separano, un clima familiare non perfetto e l’adolescenza, un mix che ha condotto Fabiana in quello che lei definisce un “inferno”. “Pesavo sempre di meno, mi dicevo che se ero arrivata a 40 chili potevo arrivare a 35, poi a 30, fino a quando non potevo più muovere il braccio sinistro, non potevo più tenere su il collo e non riuscivo a camminare, il mio psicologo mi ha fatto ricoverare e questo mi ha salvato la vita”.

Continua a leggere

Continua a leggere