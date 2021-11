Arriva una Direttiva Europea per imporre alle multinazionali il rispetto di ambiente e diritti



Sta per essere presentata una Direttiva Europea per garantire il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte delle multinazionali lungo tutta la filiera produttiva dal Sud al Nord del mondo. La campagna “Impresa 2030. Diamoci una regolata”, è stata lanciata da una coalizione di associazioni e Ong per sostenere questa iniziativa: “L’autoregolamentazione delle imprese ha fallito, serve il controllo pubblico e la certezza di sanzioni e giustizia”.

Continua a leggere



Sta per essere presentata una Direttiva Europea per garantire il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte delle multinazionali lungo tutta la filiera produttiva dal Sud al Nord del mondo. La campagna “Impresa 2030. Diamoci una regolata”, è stata lanciata da una coalizione di associazioni e Ong per sostenere questa iniziativa: “L’autoregolamentazione delle imprese ha fallito, serve il controllo pubblico e la certezza di sanzioni e giustizia”.

Continua a leggere

Continua a leggere