Augustina Gandolfo a cena con Lautaro, menù per le donne senza prezzi: “E se volessi pagare io?”



Indignazione per la compagna del calciatore dell’Inter, Agustina Gandolfo. La modella, a cena in un lussuoso ristorante di Milano con Lautaro Martinez, ha passato una serata quasi perfetta se non fosse per i prezzi mancanti sul menù che le è stato consegnato: “Lo sapevate che in Italia diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata”, ha scritto poco dopo su Instagram.

Continua a leggere



Indignazione per la compagna del calciatore dell’Inter, Agustina Gandolfo. La modella, a cena in un lussuoso ristorante di Milano con Lautaro Martinez, ha passato una serata quasi perfetta se non fosse per i prezzi mancanti sul menù che le è stato consegnato: “Lo sapevate che in Italia diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menù alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata”, ha scritto poco dopo su Instagram.

Continua a leggere

Continua a leggere