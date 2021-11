Austria, primo effetto del lockdown per i non vaccinati: boom di prenotazioni per vaccino ai bambini



In concomitanza col lockdown circoscritto ai non vaccinati, in Austria è partita anche la campagna vaccinale per i bambini nella fascia di età 5-11 anni. Gli oltre 9mila posti disponibili per il primo turno di somministrazioni sono andati esauriti immediatamente.

