Bari, con gli amici costringeva la fidanzata a prostituirsi, poi la lasciava senza cibo: 5 arresti



Costringeva la fidanzata appena 20enne a prostituirsi nonostante fosse incinta. Con i soldi, poi, acquistava la droga per sé e per gli amici. Cinque persone sono state arrestate a Bari per sfruttamento della prostituzione. La ragazza veniva spesso lasciata senza cibo e aveva dovuto iniziare a prostituirsi anche a notte fonda per potersi nutrire.

