Bassetti a Fanpage.it: “Quarta ondata in corso, stringere denti fino a gennaio ma Natale sarà salvo”



Intervista di Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a Fanpage.it su quarta ondata Covid in Italia: “I contagi e le ospedalizzazioni aumenteranno ancora, ma era previsto. Continuiamo a vaccinare per restare tranquilli. Stringiamo i denti per altri due mesi. Con tutti gli strumenti che abbiamo oggi sono sicuro che faremo anche un Natale come lo abbiamo sempre fatto”.

Continua a leggere



Intervista di Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, a Fanpage.it su quarta ondata Covid in Italia: “I contagi e le ospedalizzazioni aumenteranno ancora, ma era previsto. Continuiamo a vaccinare per restare tranquilli. Stringiamo i denti per altri due mesi. Con tutti gli strumenti che abbiamo oggi sono sicuro che faremo anche un Natale come lo abbiamo sempre fatto”.

Continua a leggere

Continua a leggere