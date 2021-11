Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese di nuovo insieme, i retroscena della crisi superata



Stando a quanto racconta il settimanale Chi, Belen e il suo compagno avrebbero passato giorni difficili, nonostante non abbiano mai pensato concretamente di dirsi addio, nemmeno durante i litigi più accesi. Al culmine della tensione, Antonino avrebbe fatto le valigie e sarebbe partito per La Spezia dove avrebbe trascorso alcuni giorni insieme alla sua famiglia, mentre Belen sarebbe rimasta a casa insieme a Luna Marì in compagnia di un’amica.

