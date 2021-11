Bologna, partorisce in auto grazie all’aiuto di un’infermiera in videochiamata



Ha partorito nella sua auto grazie all’aiuto di un’infermiera che ha fornito assistenza e consigli in videochiamata. La mamma protagonista di questa storia si stava recando in ospedale a Bentivoglio, nel Bolognese, insieme al suo compagno. I dolori però erano troppo forti per proseguire il viaggio.

