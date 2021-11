Bradley Cooper rompe il silenzio sul presunto flirt con Lady Gaga esploso dopo ‘A star is born’



Due anni dopo il romantico gossip che ha travolto i due co protagonisti di A star is born, Bradley Cooper racconta come sono andate realmente le cose tra loro e cosa li ha spinti ad entrare così in sintonia.

Continua a leggere



Due anni dopo il romantico gossip che ha travolto i due co protagonisti di A star is born, Bradley Cooper racconta come sono andate realmente le cose tra loro e cosa li ha spinti ad entrare così in sintonia.

Continua a leggere

Continua a leggere