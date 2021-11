Brigitte Bardot multata per la sesta volta per incitamento all’odio razziale



Brigitte Bardot è stata multata per “incitamento all’odio razziale”, come riportato dal New York Post, a seguito di una lettera in cui definisce gli abitanti dell’isola di Rèunion colonia francese nell’Oceano Indiano, dei “selvaggi degenerati”. Si tratta della sesta multa per la diva che già in passato ha dovuto fare i conti con le sue dichiarazioni, in special modo nei confronti dei musulmani.

