Brindisi, arrestato ex prete per pedopornografia: in casa foto e video. Già condannato nel 2015



Un ex prete è stato arrestato con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico: in casa aveva un archivio contente foto e video di minori coinvolti in atti sessuali. Nel suo passato una condanna per abusi su due ragazzine.

Continua a leggere



Un ex prete è stato arrestato con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico: in casa aveva un archivio contente foto e video di minori coinvolti in atti sessuali. Nel suo passato una condanna per abusi su due ragazzine.

Continua a leggere

Continua a leggere