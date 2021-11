Burioni dice che se la politica tentenna sui vaccini decide il virus: “E sarà lockdown come in Austria”



Secondo Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, “abbiamo solo due modi per difenderci efficacemente dalla diffusione del virus. Il vaccino o il lockdown. Se la politica tentenna e non decide, decide il virus. Ed è lockdown, come in Austria”.

