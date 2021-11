Burioni spiega perché l’affermazione secondo cui sono morti per Covid 3783 italiani è una bugia



Il virologo Roberto Burioni ha spiegato nella consueta lezione della domenica sera a Che tempo che fa perché l’affermazione secondo cui i morti per Covid in Italia sono stati 3783 è “una pericolosa bugia. Sminuire questo per tentare di sminuire l’importanza delle precauzioni che stiamo ancora prendendo e delle vaccinazioni che ci stanno facendo uscire da questo incubo è mancanza di rispetto verso tutti quei morti e i loro cari”.

Continua a leggere



Il virologo Roberto Burioni ha spiegato nella consueta lezione della domenica sera a Che tempo che fa perché l’affermazione secondo cui i morti per Covid in Italia sono stati 3783 è “una pericolosa bugia. Sminuire questo per tentare di sminuire l’importanza delle precauzioni che stiamo ancora prendendo e delle vaccinazioni che ci stanno facendo uscire da questo incubo è mancanza di rispetto verso tutti quei morti e i loro cari”.

Continua a leggere

Continua a leggere