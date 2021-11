Cambiano le regole per quarantena a scuola, ma nessuno sa perché e quanti siano i casi nelle classi



Il ministero dell’Istruzione ha recepito dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità le nuove regole per la quarantena delle classi e le ha diramate agli istituti. Ma i dati ufficiali sui casi Covid-19 nelle scuole non sono mai stati diffusi. Rino Di Meglio (Gilda) a Fanpage.it: “Chi ha stabilito che una classe non va in quarantena con un solo caso positivo? Speriamo che queste linee guida non provochino una ripartenza dei contagi”.

