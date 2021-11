Capo Rizzuto, l’imbarcazione si arena: il drammatico salvataggio di 88 migranti nel mare in tempesta



Sono 88 i migranti tratti in salvo dagli agenti di polizia e dai volontari della Croce Rossa che nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi sono intervenuti in località Le Canella dopo che l’imbarcazione sulla quale viaggiavano si è arenata a 150 metri dalla costa calabra. Il mare in tempesta e il buio della notte hanno reso le operazioni di salvataggio, poi immortalate in diversi scatti, piuttosto difficoltose.

