Carabiniere accoltellato a Torino mentre tenta di sventare una rapina, fermato un 16enne



Si è presentato in commissariato nella tarda serata di ieri uno dei due rapinatori che hanno ferito a coltellate un carabinieri fuori servizio intervenuto per sventare la rapina in una farmacia di Torino. I militari sono sulle tracce del complice mentre le condizioni del brigadiere ferito restano gravi ma stabili.

Continua a leggere



Si è presentato in commissariato nella tarda serata di ieri uno dei due rapinatori che hanno ferito a coltellate un carabinieri fuori servizio intervenuto per sventare la rapina in una farmacia di Torino. I militari sono sulle tracce del complice mentre le condizioni del brigadiere ferito restano gravi ma stabili.

Continua a leggere

Continua a leggere