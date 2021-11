Chi è Davide Rossi, il modello e manager che ha un flirt con Elodie



Davide Rossi è un ex modello e attualmente marketing manager, nato a Milano, che è stato paparazzato in un bacio appassionato con Elodie. Dopo aver iniziato a calcare le passerelle di Armani, stando alle informazioni che trapelano sul suo conto, in seguito ha iniziato ad occuparsi dell’attività di marketing all’interno dell’azienda. Per quanto riguarda la sua vita privata invece, sappiamo che Davide Rossi ha avuto una lunga relazione con una ragazza milanese di nome Valentina Bigiarelli.

