Chi è Giovanni Di Gianfrancesco, il compagno e futuro marito di Manuela Arcuri



Manuela Arcuri sposerà Giovanni Di Gianfrancesco nel 2022 (dopo le nozze celebrate nel 2013 a Las Vegas). L’attrice, in una lunga intervista al settimanale Chi, ha raccontato come lui, imprenditore edile di 43 anni, è riuscito a conquistarla: “Non è assolutamente interessato alla mia popolarità. Ama Manuela, non la Arcuri”. Nel 2014 sono diventati genitori per la prima volta del piccolo Mattia.

