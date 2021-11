Chi ha corteggiato Riccardo Ravalli a Uomini e Donne e com’è finito il suo percorso nel programma



Riccardo Ravalli è stato uno dei protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne nel 2020: si presentò nel programma con le idee chiare visto il grande interesse per Daniela Di Napoli. I due cominciarono una conoscenza ma il percorso televisivo non terminò con il lieto fine.

