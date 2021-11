Chieti, trovato morto in casa con una ferita alla testa: si indaga per omicidio



I carabinieri di Chieti indagano sulla morte di Francesco Ciammaichella, 40enne trovato morto in un alloggio popolare al quarto piano di una palazzina in via Albanese. L’uomo è stato trovato riverso a terra con una profonda ferita alla testa, ragion per cui la Procura non esclude che possa essere stato ucciso.

