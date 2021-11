Come funziona lockdown dei non vaccinati in Austria, che inizia oggi



In Austria oggi scatta il lockdown per i non vaccinati, che possono uscire di casa solo per andare a lavorare, per le emergenze o per i servizi essenziali.

Continua a leggere



In Austria oggi scatta il lockdown per i non vaccinati, che possono uscire di casa solo per andare a lavorare, per le emergenze o per i servizi essenziali.

Continua a leggere

Continua a leggere