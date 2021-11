Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone: “Faremo luce sulle ombre di questo caso”



Èstata fissata per il prossimo 2 Dicembre la prima seduta per la Commissione d’Inchiesta sul caso Denise Pipitone. Alessia Morani, deputata Pd e firmataria della proposta, a Fanpage.it: “Spero che in questo modo si farà luce sulle ombre e sulle molte incongruenze che ci sono in questa storia”.

