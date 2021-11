Condannato all’ergastolo Igor il russo che terrorizzò l’Italia nel 2017: la conferma della Cassazione



La Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Igor il russo, il killer che terrorizzò l’Italia nel 2017. Norbert Feher, di origini serbe, ha compiuto in quell’anno almeno 5 omicidi tra Spagna e Italia. Le sue ricerche tennero banco per parecchio tempo nel nostro Paese dopo la morte di Davide Fabbri e Valerio Verri.

