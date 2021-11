Condannato all’ergastolo per duplice omicidio, fa condannare lo Stato che lo ha sottopagato



Il caso di un 39enne lituano, in carcere a Volterra (Pisa) per duplice omicidio, che vince la causa contro il ministero della Giustizia: per anni ha svolto diversi lavori (cuciniere, aiuto sarto, muratore qualificato, ect) percependo una paga inferiore a quella dovuta. Ora riscuoterà 41mila euro.

