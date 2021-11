Coop richiama crostata di ciliegie a causa di un rischio chimico per i consumatori



Il ritiro dagli scaffali dei supermercati riguarda tre lotti lotto di Crostata con Confettura di Ciliegia (28%) commercializzata a marchio Lago in alcuni punti vendita Coop. La Catena della Grande distribuzione ha spiegato che si tratta di un ritiro precauzionale disposto dallo stesso produttore per la sospetta presenza di ossido di etilene in alcuni ingredienti usati per preparare la crostata.

