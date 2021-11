Cop26, Biden attacca la Cina: “Senza impegno sul clima non può avere leadership mondiale”



La Cina non può pretendere di avere un ruolo globale se non si impegna con la comunità internazionale per il cambiamento climatico. A dirlo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nella conferenza stampa a margine della Cop26 a Glasgow. “Sono scappati”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca.

Continua a leggere



La Cina non può pretendere di avere un ruolo globale se non si impegna con la comunità internazionale per il cambiamento climatico. A dirlo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nella conferenza stampa a margine della Cop26 a Glasgow. “Sono scappati”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca.

Continua a leggere

Continua a leggere