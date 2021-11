Cosa sta succedendo tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte su Instagram



Lite pubblica tra Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte. Lui ammette di averle spaccato il telefono in uno studio di un avvocato: “Mi stava registrando”. Lei si sfoga in una lunga diretta Instagram: “Ho rovinato la mia vita con lui, ma quella dei figli miei non la rovino”. E piovono insulti da parte degli utenti.

