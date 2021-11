Covid a scuola, i sindacati: “Priorità a quarantene e terza dose di vaccino per i docenti”



Alessandro Rapezzi (Flc-Cgil) a Fanpage.it sulle nuove misure anti Covid a scuola: “Va bene che ci sia una regola valida per tutto il territorio nazionale, ma c’è problema di metodo. Chiediamo incontro urgente al Ministero sulla questione nuovo protocollo per quarantene. Anche perché secondo noi a questa norma va aggiunta subito la questione della somministrazione della terza dose di vaccino per il personale scolastico”.

