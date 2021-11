Crisanti frena sul vaccino Covid ai bambini: “Con under 12 serve eccesso di prudenza”



Secondo Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, per la vaccinazione anti Covid ai minori di 12 anni “aspettiamo nuovi dati più estesi, una volta che li avremo potremo procedere alla vaccinazione anche dei bambini in sicurezza. In questo caso di vaccini nuovi dal punto di vista tecnologico è meglio eccedere in cautela: i primi dati Pfizer in arrivo dagli Stati Uniti su un campione di circa 3.500 bimbi indicano che non ci sono pericoli”.

Continua a leggere



Secondo Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova, per la vaccinazione anti Covid ai minori di 12 anni “aspettiamo nuovi dati più estesi, una volta che li avremo potremo procedere alla vaccinazione anche dei bambini in sicurezza. In questo caso di vaccini nuovi dal punto di vista tecnologico è meglio eccedere in cautela: i primi dati Pfizer in arrivo dagli Stati Uniti su un campione di circa 3.500 bimbi indicano che non ci sono pericoli”.

Continua a leggere

Continua a leggere