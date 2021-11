Cuneo, Anna Piccato uccisa per una birra: il killer Ermanno Bianco non avrà l’ergastolo



Ermanno Bianco, l’uomo di 42 anni che uccise la pensionata Anna Piccato per 3 euro a Cuneo, non avrà l’ergastolo: l’uomo dovrà scontare 30 anni di carcere secondo la sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Torino che ha proceduto con il rito abbreviato. L’ex operaio nel 2019 colpì undici volte la pensionata con una chiave inglese per sottrarle appena 3 euro poi spesi per una birra.

