Da lunedì l’Austria imporrà il lockdown alle persone non vaccinate



Da lunedì 15 novembre in Austria le persone non vaccinate saranno in lockdown. Lo ha annunciato il cancelliere Alexander Schallenberg. I non vaccianti potranno uscire solo per lavorare, fare la spesa e per brevi passeggiate nei pressi di casa.

