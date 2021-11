Delia Duran scrive ad Alex Belli: “Sono delusa e ferita, la tua è una mancanza di rispetto”



Dopo le ultime vicende che hanno visto Alex Belli sempre più vicino a Soleil Sorge, la moglie del noto attore ha deciso di far sentire la sua voce. Delia Duran, infatti, ha scritto una lettera pubblicata su Instagram in cui si dice “ferita e delusa” dal comportamento del marito che in più occasioni è andato “al di là del gioco”.

