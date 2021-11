Diceva: “Meglio morire che il vaccino”, consigliera di Bassano presenta Green pass e poi lo straccia



È tornata a far parlare di sé Ilaria Brunelli, consigliera comunale di Bassano del Grappa, che il mese scorso aveva scritto su Facebook di preferire morire piuttosto che farsi vaccinare: sempre sui social ha pubblicato la foto del suo Green pass strappato dopo averlo esibito durante i lavori consiliari: “L’ho subìto solo per continuare a rappresentare i cittadini come consigliera comunale. Ma rimane immorale e pericoloso”.

