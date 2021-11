Donna uccisa in casa nell’Ennese, trovati un batticarne e un coltello accanto al corpo



Il corpo di una donna ormai senza vita è stato ritrovato questa mattina nell’Ennese. La vittima, 69 anni, non si sarebbe suicidata come raccontato da un famigliare ai carabinieri ma sarebbe stata uccisa: i militari indagano per omicidio.

