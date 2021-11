Dopo proteste No Green Pass a Trieste paura zona gialla: contagi da record, tra i più alti d’Europa



Quali sono le province italiane in cui i casi Covid stanno aumento rapidamente? Al primo posto c’è Trieste, dove l’incidenza è arrivata a quota 499 casi per 100mila abitanti, circa otto volte la media italiana e tra le più alte in Europa, complici le proteste No Green pass dei giorni scorsi: paura per la zona gialla. Attenzione anche a Bolzano e Gorizia, ma anche a Catania e Messina.

