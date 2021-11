Droga nelle camerette dei bimbi e baby pusher in bici: smantellato traffico di droga a Palermo



L’attività di spaccio si serviva di decine di persone organizzate su turni di sei ore h24 in modo da assicurare la copertura anche di notte e nessuno della famiglia era escluso. Gli indagati non si fermavano davanti a nulla, lo spaccio avveniva anche davanti alla scuola del quartiere mentre in alcuni casi venivano usate le camerette dei figli piccoli per stoccare, lavorare e vendere le sostanze.

