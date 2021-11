“È stato un onore”. Il saluto all’ex brigatista Ferrari di un leader dei No green pass



Fanpage.it ha filmato il saluto tra uno dei leader della protesta milanese contro il certificato verde e l’ex brigatista Ferrari. L’incontro avviene in strada durante il 16esimo corteo di fila dei No green pass e dimostra la consapevolezza, finora smentita da più voci del movimento, di avere tra le proprie fila anche l’ex Br che non si è mai dissociato dalla lotta armata.

