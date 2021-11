Ellynora: “Di gladiatrici, regine e contesse…” Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica”

E’ previsto per sabato 20 novembre 2021 il terzo e ultimo appuntamento della serie “Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica” dedicata quest’anno a tre nomi emergenti, affermatisi di recente nel contest LAZIOSound, iniziativa della Regione Lazio a supporto della musica indipendente.

La vincitrice della sezione Urban Kings, Ellynora, sarà la protagonista di questo ultimo atto, ambientato nell’Anfiteatro Flavio. Ma è un Colosseo diverso dal solito quello raccontato in questa occasione dall’archeologo del Parco Andrea Schiappelli, il cui sguardo, benché puntato su punti iconici del monumento, si posa su aspetti non altrettanto noti al pubblico, scelti volutamente per il loro “carattere” femminile. Storie di donne – gladiatrici sull’arena, ma anche regine adoranti l’idolo del Colosseo e persino contesse votate allo studio -, che hanno contribuito a loro modo alla fama dell’anfiteatro e ora validi spunti per la curiosità di Carolina Di Domenico, speaker della puntata, sempre abile nel far emergere impressioni e sensazioni dell’artista ospite. L’incontro è chiuso dall’esecuzione live del singolo Mi Bendiciòn, con l’accompagnamento della chitarra unplugged di Sonia Bertolotti.

“Lo spirito di indipendenza e il grande impegno in quello che oggi viene chiamato in sintesi woman empowerment, tratti peculiari della personalità di Ellynora, hanno presto portato a concepire uno script incentrato interamente su uno story-telling al femminile” – spiega il Direttore del PArCo Alfonsina Russo – “Un racconto che si è voluto peraltro calare all’interno del Colosseo, quindi in un contesto tradizionalmente poco femminile, proprio per aumentare l’effetto di contrasto e valorizzare così sia la narrazione dei fatti storici sia l’intervista da cui emergono gli aspetti biografici dell’artista”.

Eleonora Sorrentino Paravia, in arte Ellynora, è una cantautrice originaria di Roma, artista indipendente e produttrice di se stessa, dalla musica ai video- A 19 anni si trasferisce negli States dove registra “Spendo”. Prosegue il suo percorso nella musica pubblicando il brano “Stay” – in collaborazione con Mossel, DJ e produttore discografico di fama internazionale – e “Ciao Ciao Baby”, che esce l’8 marzo 2019 in occasione della Festa della Donna e raggiunge 1Mln di visualizzazioni su YT. A giugno 2019 esce il suo primo singolo interamente in italiano “Zingara”. Ha un profilo Instagram molto seguito ed è in prima linea sul fronte dell’empowerment femminile, facendosi portavoce – con l’hashtag #GirlsCanDoAnything – di messaggi importanti legati alla parità di genere, all’emancipazione femminile, e alla coesione e al supporto tra le donne, anche nella musica.

Con questa serie nella serie, condividendone spirito e finalità, il PArCo ha voluto aderire all’iniziativa LAZIOSound, programma per sostenere la produzione, promozione, distribuzione e l’internazionalizzazione dei giovani musicisti under 35 con il quale la Regione Lazio affianca i giovani musicisti nel momento più difficile, quello in cui si affacciano in un mondo complesso come quello musicale. Attraverso una squadra di professionisti i vincitori delle cinque categorie sono seguiti in tutte le fasi del lavoro che li porterà alla pubblicazione e alla promozione di un brano.

LAZIOSound prosegue così nella valorizzazione dei giovani talenti del territorio regionale e nella creazione di una rete tra gli operatori del settore musicale con l’obiettivo di promuovere diverse forme di espressioni culturali e sostenere in particolare un settore molto provato come quello dello spettacolo dal vivo.

LAZIOSound, alla sua seconda edizione, è realizzato da Regione Lazio nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili “GenerAzioni: la Regione per i Giovani”, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed è coordinato da Lorenzo Sciarretta, delegato del Presidente alle Politiche Giovanili.

La puntata andrà in onda in esclusiva sul canale YouTube del PArCo sabato 20 novembre 2021 alle ore 18.00, per essere poi rilanciata sui social @parcocolosseo e sui social di LAZIOSound.

Le canzoni suonate nella puntata arricchiranno la playlist “StarWalks” del canale Spotify del PArCo.

“Star Walks – Quando il PArCo incontra la musica” è un progetto del Servizio Comunicazione del PArCo (responsabile Federica Rinaldi), ideato e curato da Andrea Schiappelli (PArCo), con Elisa Cella (PArCo), Andrea Lai e Roberto Testarmata; produzione audio e video: Popup Live Sessions; sigla iniziale: Cristiano Grillo; social-media manager: Astrid D’Eredità con Francesca Quaratino (PArCo).

