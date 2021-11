Emily Ratajkowski: “Incolpavo me stessa e il mio corpo per le molestie subite”



Emily Ratajkowski, 30 anni, è una top model di fama internazionale con un corpo all’apparenza perfetto ma che in passato le ha causato non poca sofferenza. Nella sua autobiografia, My Body, presentata in anteprima a New York, racconta il rapporto con il proprio corpo e torna a parlare del tema degli abusi sessuali di cui è stata vittima (l’episodio più recente riguarda le molestie che il cantante Robert Thicke le avrebbe fatto durante le riprese di un videoclip).

