Europa al centro della quarta ondata: perché rischiamo mezzo milione di morti entro febbraio



“Siamo in piena quarta ondata e fino a febbraio si rischiano almeno 500mila morti”, a dirlo è l’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità che nell’ultimo report sulla diffusione del Covid nel mondo mette in allarme l’Europa dove la situazione è critica. I contagi sono in ripresa in tutto il continente e i numeri più preoccupanti giungono da Germania e paesi dell’Est. Per l’Oms, l’aumento dei casi è spiegato dalla combinazione di una copertura vaccinale insufficiente e di un allentamento delle misure anti-Covid.

