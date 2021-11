Focolai covid a Trieste dopo cortei No Green pass: 140 contagi, soglia critica per i ricoveri



“Siamo vicini alla zona gialla. È un momento molto grave” ha avvertito il sindaco di Trieste dopo il focolaio covid connesso alle manifestazioni dei No Green pass che si è già allargato a chi non era presente ai cortei. A preoccupare è l’alta incidenza del contagio in provincia di Trieste e l’occupazione delle terapie intensive al 10% in Friuli Venezia Giulia.

