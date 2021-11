Frontale tra due auto, intera famiglia muore nel drammatico incidente di Quarto d’Altino



Un’intera famiglia è morta in un drammatico incidente avvenuto domenica sera a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. Madre, padre e figlia di origine rumena si sono scontrati a bordo della loro Ford Focus contro la Toyota Yaris guidata da una ragazza 29enne di Mestre. Le auto sono andate praticamente distrutte e per loro non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere



Un’intera famiglia è morta in un drammatico incidente avvenuto domenica sera a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia. Madre, padre e figlia di origine rumena si sono scontrati a bordo della loro Ford Focus contro la Toyota Yaris guidata da una ragazza 29enne di Mestre. Le auto sono andate praticamente distrutte e per loro non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere