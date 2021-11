Galli a Fanpage.it: “Terza dose di vaccino covid necessaria, risposta immunitaria scende col tempo”



“Ci siamo un po’ illusi che non servisse subito una terza dose di vaccino anti covid e invece non è così ed è necessario un nuovo booster tenendo conto anche di quanto sta succedendo all’estero”, lo ha spiegato Massimo Galli, l’ex primario del reparto di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, in un’intervista rilasciata al live YouTube di Fanpage.it.

