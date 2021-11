Gerry Scotti: “Ero grave per il Covid, ma dovevo guarire per vedere nascere mia nipote”



Volto amato della televisione italiana, papà e da poco nonno. Gerry Scotti, 65 anni, si racconta al settimanale Oggi, dalla carriera alla nascita della sua prima nipotina, passando per i giorni difficili in cui è stato ricoverato per Covid lo scorso novembre: “Il pensiero di mia nipote Virginia mi ha aiutato”.

