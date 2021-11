Giallo a Partinico, trovato cadavere in garage con la gola tagliata: si indaga per omicidio



Un uomo di 89 anni, Francesco Lauriano, è stato trovato morto nel garage di casa, in via Marconi, a Partinico. Aveva una ferita al collo da arma da taglio. Il cadavere, che in parte sporgeva fuori dal garage, è stato notato da alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Indagini in corso.

