Giallo di Ivo Rabanser, avvocato del fratello: “Arrivato di notte, lo ha accoltellato senza parlare”



Ivo Rabanser è entrato in piena notte nell’abitazione del fratello di Selva di Val Gardena, in provincia di Bolzano. Una volta arrivato nella camera da letto dove Martin Rabanser stava dormendo, si è avventato su di lui con un coltello. Qui è iniziata una lunga colluttazione durata circa 15 minuti. “Se avesse voluto uccidere – spiega a Fanpage.it il legale Marco Boscarol – probabilmente ci sarebbe riuscito perché suo fratello era senza difese in quel momento”

Continua a leggere



Ivo Rabanser è entrato in piena notte nell’abitazione del fratello di Selva di Val Gardena, in provincia di Bolzano. Una volta arrivato nella camera da letto dove Martin Rabanser stava dormendo, si è avventato su di lui con un coltello. Qui è iniziata una lunga colluttazione durata circa 15 minuti. “Se avesse voluto uccidere – spiega a Fanpage.it il legale Marco Boscarol – probabilmente ci sarebbe riuscito perché suo fratello era senza difese in quel momento”

Continua a leggere

Continua a leggere