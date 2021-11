Guarito dal Covid, torna in ospedale e chiede scusa ai medici per non essersi vaccinato prima



La storia di Richard Soliz, 54enne di Seattle, guarito dal Covid a settembre: quando ad agosto è stato contagiato non era vaccinato ed è rimasto 28 giorni in ospedale a lottare tra la vita e la morte. Una volta fuori pericolo, è tornato nel nosocomio per chiedere scusa ai medici per non essersi vaccinato prima: “Ho capito che si sarebbe potuto evitare tutto ciò”.

