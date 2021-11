Guido Maria Brera a Fanpage.it: “L’inquinamento dell’aria? È come un’epidemia di Covid ogni anno”



“L’aria è un nemico invisibile, non la vedi, non la senti. Ed è vigliacca, perché colpisce soprattutto i più deboli. L’aria inquinata ci entra nei polmoni e non va più via”: lo ha detto lo scrittore e finanziere Guido Maria Brera in un’intervista con Fanpage.it in cui ha presentato il suo nuovo podcast Metallaria. “È come se avessimo un Covid all’anno, se non cambiamo le cose. Il tempo passa e le nuove generazioni, di cui ho moltissima fiducia, devono prendere in mano tutto questo. La vecchia generazione politica non so quanto sarà in grado di uscire dal blablabla”, ha detto.

