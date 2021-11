Il bacio tra Elodie e Davide Rossi mette fine ufficialmente alla storia con Marracash



Ecco la foto del bacio appassionato tra Elodie e l’ex modello Davide Rossi (ex Isola dei Famosi) che mette ufficialmente la parola “fine” alla relazione tra la cantante di “Vertigine”, singolo più ascoltato in radio al momento, e il rapper della Barona. A fine settembre, la cantante ex Amici aveva detto di Marracash: “Relazione stimolante ma faticosa”.

