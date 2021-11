Il centenario del Milite Ignoto: la storia del soldato senza identità scelto da Maria Bergamas



Il 4 novembre 1921 si tenne la cerimonia di tumulazione del Milite Ignoto posto al centro dell’Altare della Patria a Roma. La salma fu scelta da Maria Bergamas, a rappresentare non solo il figlio Antonio, morto in guerra nel 1916, ma anche tutti i caduti senza nome. In quello che è passato alla storia come il “Rito di Aquileia”, Maria la scelse tra le undici la salme.

